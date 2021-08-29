В Милане вспыхнула жилая многоэтажка — 15 этажей охвачены огнем
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скріншот / YouTube
В Милане в воскресенье, 29 августа, произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, вспыхнул Torre dei Moro — небоскреб, который состоит из 15 жилых этажей и еще нескольких этажей магазинов и офисов. Высота дома составляет 60 метров, а сам он «имитирует» киль корабля.
По данным спасателей, огонь вспыхнул на верхних этажах, а затем перекинулся на нижние. Пламя уничтожило облицовочный материал и превратило конструкцию в «скелет».
Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома, предварительно примерно 20 человек уже вывели на улицы, всего в доме живут около 70 семей.
Информации о пострадавших или погибших нет. Причина пожара также пока неизвестна.
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