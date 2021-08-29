В День памяти защитников Зеленский посмертно наградил двух воинов ВСУ
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- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины вручил украинским военнослужащим государственные награды за личное мужество и героизм.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент, в частности, посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским защитникам, погибшим в октябре 2014 года.
«Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.
Награду получили родители Святослава Сергей Александрович и Лариса Викторовна.
«Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области», — отмечают в Офисе президента.
Эту награду также получили родители Виктора Петр Степанович и Мария Мирославовна.
29 августа в 10:00 в День памяти защитников объявили общенациональную минуту молчания. В этот день также вспоминают седьмую годовщину Иловайской трагедии.
«Иловайский котел»
Боевые действия, развернувшиеся у города Иловайск Донецкой области во время российско-украинской войны в августе 2014 года. 23—24 августа в тыл украинской группировки, которая удерживала Иловайск, из территории РФ зашли регулярные российские войска, из-за чего украинцы оказались в окружении. В ночь с 28 на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к боевикам «ДНР» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. 29 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь и расстреляли колонны на марше.
- 21 августа 2020 года Офис генпрокурора назвал российское вторжение единственной причиной Иловайской трагедии. По данным Национального военно-исторического музея, в боях за Иловайск 7—31 августа 2014 года погибли 368 украинских бойцов, 18 числятся пропавшими без вести.