В День памяти защитников Зеленский посмертно наградил двух воинов ВСУ

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины вручил украинским военнослужащим государственные награды за личное мужество и героизм.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, в частности, посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским защитникам, погибшим в октябре 2014 года.

«Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.

Награду получили родители Святослава Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

«Звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области», — отмечают в Офисе президента.

Эту награду также получили родители Виктора Петр Степанович и Мария Мирославовна.

29 августа в 10:00 в День памяти защитников объявили общенациональную минуту молчания. В этот день также вспоминают седьмую годовщину Иловайской трагедии.

«Иловайский котел»

Боевые действия, развернувшиеся у города Иловайск Донецкой области во время российско-украинской войны в августе 2014 года. 23—24 августа в тыл украинской группировки, которая удерживала Иловайск, из территории РФ зашли регулярные российские войска, из-за чего украинцы оказались в окружении. В ночь с 28 на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к боевикам «ДНР» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. 29 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь и расстреляли колонны на марше.