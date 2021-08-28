Ученые случайно нашли возле Гренландии самый северный остров на планете

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К северу от берегов Гренландии ученые случайно обнаружили остров. Они считают, что нашли самую северную точку суши на планете.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые исследовательского центра Арктической станции в Гренландии нашли в Северном Ледовитом океане клочок суши шириной 30 метров с самой высокой точкой над уровнем моря в 3 метра. Поначалу они подумали, что высадились на островок Оодаак (открыт в 1978 году), но навигатор показал, что они находятся в 780 метрах от него.

«Это немного похоже на исследователей прошлого, которые думали, что они приземлились в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое», — заявил создатель фонда-спонсора экспедиции Leiser Foundation Кристиан Лейстер.

Ученые предлагают назвать остров Qeqertaq Avannarleq (Кекертак Аваннарлек), что в переводе с гренландского означает «самый северный остров».