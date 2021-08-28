СБУ в Киеве разоблачила крупную российскую ботоферму. Она работала против «Крымской платформы»

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СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мощную ботоферму, которая за деньги из России работала на дискредитацию результатов проведения первой «Крымской платформы».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники по заданию «кураторов» распространяли через соцсетях Facebook, Instagram и TikTok антиукраинские лозунги и дезинформацию с помощью 15 тысяч ботов, которые публиковали сообщения от имени «рядовых граждан».

СБУ установила, что среди организаторов — четверо жителей Киева. Для ботофермы они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы, куда СБУ и пришла с обысками. Там обнаружили 300 модемов, несколько тысяч карт различных операторов связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами.

Следственные действия продолжаются.