США выделят Украине $60 миллионов помощи для укрепления обороны

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Nik Shuliahin / Unsplash

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до $60 миллионов за счет средств Пентагона для укрепления обороны.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Средства выделят на оборонную продукцию, вооружение, военное образование и подготовку кадров.

В июне этого года, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил военную помощь Украине. Теперь же, в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он принял решение о помощи.