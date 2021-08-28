США выделят Украине $60 миллионов помощи для укрепления обороны
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nik Shuliahin / Unsplash
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до $60 миллионов за счет средств Пентагона для укрепления обороны.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Средства выделят на оборонную продукцию, вооружение, военное образование и подготовку кадров.
В июне этого года, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил военную помощь Украине. Теперь же, в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он принял решение о помощи.
- В Белом доме ранее заявили, что Украине будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
- Президенты обсудят ситуацию с безопасностью, вопрос Донбасса, российский газопровод «Северный поток — 2» и гарантии для Украины после его запуска, а также экономическое сотрудничество, в частности инвестиции. США со своей стороны поднимут вопрос о борьбе с коррупцией и имплементации реформ.