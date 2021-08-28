В Украине за сутки вакцинировали свыше 160 тысяч людей, коронавирусом заболели чуть более 2 тысяч

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за прошлые сутки, 27 августа, вакцинировали от коронавируса 166 551 человека. Первую дозу получили 57 435 украинцев, а вторую — 109 116.

Как сообщает Министерство здравоохранения, всего с начала прививочной кампании в Украине полностью вакцинировали 3 536 963 человек.

Что касается количества больных коронавирусом, за прошлые сутки выявили 2 082 заражения. Больше всего — в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях. В больницы попали 708 людей, умерли от осложнений 54.

Всего с начала пандемии в стране выявили 2 282 285 случаев коронавируса. Умерли от него 53 686 человек.