В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена на следующей неделе

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Белом доме подтвердили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена состоится на следующей неделе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ», — сказала она.