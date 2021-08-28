В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена на следующей неделе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
В Белом доме подтвердили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена состоится на следующей неделе.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
«На следующей неделе президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ», — сказала она.
- Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа до 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
- После объявления даты визита в Офисе президента назвали темы обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».