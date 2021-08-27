В ПриватБанке утвердили новую структуру и состав правления
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- София Телишевская
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка.
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Обновленная структура исполнительного органа управления финансового учреждения обеспечивает его оптимальный состав, необходимый для управления банком и эффективной реализации обновленной стратегии развития.
Так, заместителем главы правления по вопросам реорганизации и проблемных активов стал Игорь Лебединец. До этого он занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности, на которой координировал трансформацию сети банка.
А советником председателя правления банка по вопросам стратегии назначили Галину Пахачук.
Новая структура правления ПриватБанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
- 8 июня Национальный банк согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.