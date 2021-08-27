В ПриватБанке утвердили новую структуру и состав правления

Новости

Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Обновленная структура исполнительного органа управления финансового учреждения обеспечивает его оптимальный состав, необходимый для управления банком и эффективной реализации обновленной стратегии развития.

Так, заместителем главы правления по вопросам реорганизации и проблемных активов стал Игорь Лебединец. До этого он занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности, на которой координировал трансформацию сети банка.

А советником председателя правления банка по вопросам стратегии назначили Галину Пахачук.

Новая структура правления ПриватБанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.