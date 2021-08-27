Гендиректор Apple Тим Кук получил выплату в размере $750 миллионов. Это его договоренность со Стивом Джобсом

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Исполнительный директор компании Apple Тим Кук получил более пяти миллионов акций технологического гиганта или $750 миллионов. Это часть сделки, которую он заключил, когда сменил соучредителя компании Стива Джобса на посту исполнительного директора 10 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

Компания Apple подала отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Там указано, что Кук уже продал большую часть акций более чем за $750 миллионов. Награда зависела от того, насколько хорошо акции Apple показали себя по сравнению с акциями других компаний в фондовом индексе S&P 500. Кук имел право на получение награды, поскольку за последние три года акции компании выросли на 191,83%. Кроме этого, цена акций Apple выросла на 1200% с тех пор, как он стал генеральным директором компании 24 августа 2011 года. Рыночная оценка компании составляет почти $2,5 триллиона.

Документы также показали, что на этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти $10 миллионов на благотворительность, куда именно — неизвестно.

В 2015 году Кук сказал, что перед смертью отдаст все свое состояние, и известно, что он уже пожертвовал десятки миллионов долларов на благотворительность. Кук часто публично высказывался о своих опасениях по поводу таких проблем, как ВИЧ и СПИД, изменение климата, нарушение прав человека и неравенство.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас его состояние оценивают в $1,5 миллиарда.