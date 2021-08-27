В Лондоне задержали мужчину, который в супермаркетах вводил в продукты неизвестное вещество

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Ale / Flickr

В Лондоне задержали и арестовали мужчину, который в супермаркете вводил в продукты неизвестные вещества. Об этом сообщает полиция Лондона, а детали рассказывает BBC.

Мужчине 37 лет. Полиция обвиняет его в умышленной порче продуктов в трех супермаркетах: Tesco Express, Littledrose Sainsbury и Little Waitrose.

Он вводил иглой неизвестное вещество в продукты, прежде всего в те, которые предназначены для приготовления в микроволновке, и в мясо. Что именно вводил мужчина и сколько продуктов испорчено — пока неизвестно.

Представители сферы здравоохранения работают с супермаркетами, пострадавшими от инцидента. Людям советуют выбросить продукты, которые они купили в указанных магазинах 25 августа после 18:00.