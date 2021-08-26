Фестиваль Koktebel Jazz Festival огласил полный лайн-ап. Среди хедлайнеров — Гурт [О], AFRO DVIZH и Atomic Simao

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Организаторы музыкального фестиваля Koktebel Jazz Festival: Arabatka, который в этом году пройдет на Арабатской Стрелке (с 29 августа по 2 сентября), объявили весь список артистов. Как и большинство украинских фестивалей, из-за коронавируса Koktebel представил преимущественно украинских музыкантов, но в этом году акцент сделан на новой отечественной музыке.

Об этом «Бабелю» сообщила PR-служба фестиваля.

Среди хедлайнеров фестиваля — «Вагоновожатые», Гурт [О], AFRO DVIZH, OTOY и Atomic Simao.

В Jazz&Blues отделении выступят: Ketrah (Канада/Украина), Heidi Rae and The Spectrum (США), Cherkasy Jazz Quintet, Павел Игнатьев и Катико Пурцеладзе, Royal Band, Vera Arnot project, Modern Times, Artur Lenivenko trio, Soloviov band, «Майк Кауфман-Портников», «Виктор Соломин project», Atmawinds, Aeroplan, Banderas Blues band, Deluxe Blues Band, RADZ, Chubareenee и Dudu band.

На Open Music Residence будут выступать Karoon, Agata Vilchyk Group, Jungleman, Junket, Alex Gramm, Dynamite, Вера Нега, MAZEPA Band, The Velvet Sun, ILCHI, «Хмарно з Проясненнями», J Scope, «Афродизіак», BusiCama, «Женя и Катя», Adm:T, SVIT, TemberBlanche, The SixSters, ZfeelZ и Krapka;KOMA.

На ночной сцене будет сет диджеев GAGARIN PROJECT, MOROCCAN DELEGATION, DR. KOSMOS, MAKO MAXI, GrelzZZ, Acoustic, Substance, Acid Friends и Gagarin Beats.

Отдельно будут действовать артпрограма от резиденции Artishok, ночные кинопоказы современного кино и ночные театральные джаз-чтения «Вдох выдох» от режиссера Евгения Степаненко.

Еще одним событием фестиваля станет первый Крымский медиафорум, посвященный вопросу и проблемам оккупированного Россией Крыма. Он состоится 1 сентября в рамках резиденции «О! Крым». На форуме будут затронуты темы уровня прав и свобод в Крыму, вопросы культурного измерения и ухудшение экологической ситуации. Транслировать форум будут в соцсетях и на сайте «Крым.Реалии».