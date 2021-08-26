Главный санврач Кузин: Локдаун в Украине могут ввести в ноябре

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Учитывая темпы распространения коронавируса, локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре.

Об этом в интервью «BBC News Украина» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», — заявил Кузин. По его словам, если украинцы будут вакцинироваться и придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь, или вовсе не допустить.

Кузин напомнил, что решение о локдауне принимает местная власть. Однако, если ситуация очень ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне. На вопрос, какой из регионов «накроет» первым, главный санитарный врач ответил, что пока ухудшение есть во всех регионах. Но пока больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.