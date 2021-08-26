Госпогранслужба: За два месяца Украину посетили почти 30 тысяч туристов из арабских стран

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Украину за последние два месяца посетили почти 30 тысяч туристов из арабских стран.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 тысяч только таких иностранных туристов», — сказал начальник отдела пограничной службы «Борисполь-1» Виталий Титовец на брифинге в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Издание подчеркивает, что Государственное агентство Украины по туризму назвало страны Персидского залива перспективным направлением для индустрии, пострадавшей от коронавирусных ограничений. В июне агентство пригласило представителей саудовских туристических агентств на экскурсию в Украину, и их положительные отзывы об украинской природе и украинской кухне, а также о гостеприимстве привели к росту туристического потока.