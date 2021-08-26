«Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в Лиге чемпионов

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Flickr / Rock in Motion

Футбольные клубы «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Столичный клуб попал в группу E. Киевляне сыграют с «Барселоной» (Испания), «Баварией» (Германия) и португальской «Бенфикой».

Донецкая команда сыграет в группе D. Как и в прошлом году, ее соперниками стали «Реал» (Мадрид) и «Интернационале» (Италия). Третьим соперником будет молдавский клуб «Шериф».