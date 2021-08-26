«Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Flickr / Rock in Motion
Футбольные клубы «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Столичный клуб попал в группу E. Киевляне сыграют с «Барселоной» (Испания), «Баварией» (Германия) и португальской «Бенфикой».
Донецкая команда сыграет в группе D. Как и в прошлом году, ее соперниками стали «Реал» (Мадрид) и «Интернационале» (Италия). Третьим соперником будет молдавский клуб «Шериф».
- Накануне «Шахтер» сыграл вничью с французским «Монако» со счетом 2:2 в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч дончане выиграли со счетом 1:0. По сумме двух матчей «Шахтер» вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.
- Киевское «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Украины по футболу. Это дало право киевлянам стартовать в Лиге чемпионов сразу в групповом турнире.