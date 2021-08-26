Группа ABBA анонсировала шоу и выпустит пять песен после 39-летнего перерыва
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Шведская группа ABBA запустила новый веб-сайт под названием ABBA Voyage, анонсировав на 2 сентября событие.
Как сообщают BBC и The Mirror, вероятнее всего, группа выпустит пять песен и организует шоу.
О планах выпустить новые песни группа сообщала в 2018 и 2020 годах, а в 2016 году объявила о планах провести голографический тур. Из-за пандемии и «технических проблем» выпуск песен и шоу затянулись, но теперь, вероятно, группа решила не откладывать реализацию планов.
Таблоид The Sun пишет, что, скорее всего, 2 сентября будет анонс шоу — его планируют провести в специально построенном театре в восточном Лондоне. На сцене будут выступать голограммы артистов, которые назвали ABBA-тарами.
- Группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, завоевала международную известность в 1974 году после победы на «Евровидении» с песней “Waterloo” — в 2020 году зрители признали ее лучшей в истории песенного конкурса.
- Последний студийный альбом ABBA под названием The Visitors вышел в 1981 году. В 2018 году группа в своем Instagram сообщила о воссоединении.