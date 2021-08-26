Украинцы в 2022 году дважды получат по четыре выходных подряд: Кабмин перенес рабочие дни

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Chen Mizrach / Unsplash

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году — на 8 Марта и на День Конституции (28 июня) у украинцев будет по 4 выходных.

Об этом со ссылкой на решение правительства от 26 августа сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Так, руководители предприятий, учреждений и организаций, работающих по 5-дневному графику (два выходных — в субботу и воскресенье), смогут перенести рабочие дни с:

понедельника 7 марта на субботу 12 марта,

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

«Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд», — отметили в Минэкономики.

Как отмечается, благодаря решению правительства людям не придется работать в течение шести дней подряд. В то же время оно не приведет к нарушению баланса рабочего времени в течение года и уменьшению фонда заработной платы.

Заметим, что банки и их учреждения в эти дни будут работать по специальному графику, который определит Нацбанк Украины.