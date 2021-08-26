«Были угрозы, но проблемы мы решили». Глава МИД объяснил слова заместителя о «захвате» украинского самолета в Кабуле

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Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится ли и не находился в чьем-либо плену.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, учитывая информацию о «захвате», которая появилась 24 августа.

«Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений Енин, о нем рассказал, журналисты подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета не было», — сказал Кулеба.

Министр указал, что Енин, чьи слова цитировали СМИ, «это профессиональный опытный дипломат и человек, который в последние недели в буквальном смысле не спит, занимаясь эвакуацией наших граждан из Афганистана».

«Но конкретно в тот момент, когда прозвучали его слова об истории с нашим самолетом, он, очевидно, имел дело с не менее опытными журналистами, которые увидели сенсацию в отдельной фразе, вырвали ее из контекста и начали раскручивать. Это профессионально, я здесь претензий никаких не имею, я думаю, это была просто нехватка коммуникации», — отметил он.

Кулеба объяснил, что «организация эвакуации из Афганистана — это самая сложная операция, с которой министерству когда-либо приходилось сталкиваться».

Дипломат подчеркнул, что Украина продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание. Киев уже эвакуировал более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранцев — еще 90 человек до сих пор находятся в Кабуле.