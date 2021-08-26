Минздрав заявил о готовности к новой волне COVID-19. В Украине уже выявили 520 случаев штамма «Дельта»

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«Бабель»

В Украине растет количество случаев инфицирования штаммом коронавируса «Дельта», однако в Минздраве уверяют, что система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Минздрав.

Еще 5 августа в Украине зафиксировали 147 случаев штамма «Дельта», но уже 20 августа эта цифра увеличилась до 520.

«Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом «Дельта». Но помните, что обычные профилактические меры (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдение физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация — обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID- 19», — сказал главный санитарный врач.

Сейчас в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным коронавирусом. Также по всей стране сформирован запас тестов на более чем два миллиона исследований и 2,3 миллиона экспресс-тестов на определение антигена.

Речь идет о почти 39 тысячах койко-мест, из них 96% обеспечены кислородом. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

С октября текущего года во всех лабораториях на местных уровнях можно будет диагностировать штамм «Дельта» методом ПЦР.

Накануне в Министерстве здравоохранения призвали родителей сделать детям необходимы плановые прививки до начала нового учебного года.