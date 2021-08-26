В Австралии фермер из-за локдауна не смог поехать на похороны тети. В знак уважения он «сделал» сердце из овец

Новости

В Австралии фермер собрал овец в форме сердца — так он попрощался с тетей, которая умерла от рака в Квинсленде. Из-за коронавирусных ограничений он не смог приехать на ее похороны из Южного Уэльса.

Об этом сообщает BBC.

Фермера зовут Бен Джексон. На пастбище он выложил зерно в форме сердца и отправил туда пастись сотни овец. Когда животные стали в нужную форму, он снял на дрон видео и опубликовал его. Видео взяли в эфиры и австралийские телеканалы.

«Не было никакой возможности поехать туда и увидеть ее. Я ощущал безнадежность, беспомощность, я действительно не знал, что делать. В итоге я просто решил сделать огромное сердце на земле», — рассказал фермер BBC.

Бен Джексон прислал видео родственникам на похороны тети, которые состоялись 23 августа. На видео он наложил ее любимую песню Simon & Garfunkel — “Bridge over Troubled Water”.

В последние годы Джексон уже создавал несколько других «овечьих работ» в форме символов и логотипов. Его тетя всегда была фанатом этого. Последний раз они виделись в мае — до того, как из-за новых вспышек коронавируса в Австралии снова ввели локдаун.