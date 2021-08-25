Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты вакцинации

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Правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации, что значительно облегчает въезд на территорию страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины», — отметил министр.