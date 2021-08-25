Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты вакцинации
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- Костя Андрейковец
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Правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации, что значительно облегчает въезд на территорию страны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины», — отметил министр.
- COVID-сертификат — это документ, который подтверждает вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Сейчас COVID-сертификат в «Дія» пока доступен пользователям iOS.
- 4 августа стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.