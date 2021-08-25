«ЧЕСНО»: Зеленский наградил орденом мэра Бучи, который выступал против Майдана

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Президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» II степени мэра Бучи Анатолия Федорука, который фигурирует в деле о незаконном распределении земли, а также выступал во времена Януковича против Майдана.

Об этом сообщает движение «ЧЕСНО».

Федорук занимает пост мэра Бучи еще с 1998 года. Он был членом Партии регионов и в 2007 году получил орден «За заслуги» III степени. В тот год Буча стала городом областного значения — в городе началась активная застройка.

Во времена Революции достоинства Федорук поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и называл участников Майдана «террористами».

Правоохранители обвиняют мэра в незаконном распределении земли. В 2016 году ему сообщили о подозрении в незаконном хищении лесных насаждений. Вскоре его посадили под домашний арест, но суд отменил решение. Следствие по делу о хищении лесов в Буче завершили в августе 2017 года, однако суд еще не завершен. Судебные заседания по делу переносятся.