Зеленский назначил экс-посла Ченцова представителем Украины при ЕС и Евроатоме

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Соответствующий указ № 445/2021 глава государства подписал в среду. Документ обнародовали на сайте Офиса президента.

Шестого апреля Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.

Дипломат родился в 1974 году и после получения образования в 1996 году начал карьеру в МИД. За рубежом он работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, а также был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Также президент уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде. С чем связано увольнение, в указе не указано.