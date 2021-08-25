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Степанов Анатолий / УНИАН

На Донбассе в День Независимости погиб еще один военный — старший сержант Вячеслав Питько.

Об этом пишет оперативно-тактическая группировка «Восток» в своем Facebook.

«С грустью сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов», — говорится в сообщении.