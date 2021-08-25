На Донбассе в День Независимости погиб еще один военный
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Степанов Анатолий / УНИАН
На Донбассе в День Независимости погиб еще один военный — старший сержант Вячеслав Питько.
Об этом пишет оперативно-тактическая группировка «Восток» в своем Facebook.
«С грустью сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов», — говорится в сообщении.
- Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 102 единицы вооружения. Вся техника размещена с нарушениями линий отвода.
- Вооруженный конфликт на Донбассе идет с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».