Отчет ОБСЕ: На оккупированном Донбассе 102 единицы вооружения размещены с нарушениями

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 102 единицы вооружения. Вся техника размещена с нарушениями линий отвода.

Об этом со ссылкой на отчет ОБСЕ сообщает пресс-служба ООС.

Двенадцать единиц техники размещены с нарушением линии отвода, а 73 — за пределами выделенных мест хранения. Еще 17 находятся в зоне безопасности.

В частности, на полигоне близ Миусинска с нарушением линии отвода разместили три единицы ракетных систем залпового огня, а вне выделенных мест хранения находятся 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц.

Вблизи Садового наблюдатели зафиксировали девять РСЗО, а на полигоне вблизи населенного пункта Терновое — 21 танк и 17 самоходных гаубиц.

Кроме того, патрули и беспилотники миссии ОБСЕ зафиксировали вооружение, расположенное в зоне безопасности в жилых районах населенных пунктах Калинове, Брянка и вблизи населенных пунктов Каменка, Старобешево, Новомихайловка, Марьяновка.

В ОБСЕ предполагают, что это может свидетельствовать о вероятном создании российскими оккупационными войсками маневренных бронированных групп, проверке резерва и ротации личного состава.