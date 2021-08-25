Часть Украины накроют грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

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Pixabay / Thorsten Frenzel

В среду, 25 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины. Киев тоже накроет гроза с дождем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

По прогнозу синоптиков, грозы пройдут днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях (І уровень опасности, желтый).

Дожди ожидаются днем в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В то же время в Луганской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.