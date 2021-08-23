На Донбассе погиб украинский военный
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / СБУ
В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа один украинский военный умер от огнестрельного ранения. За сутки российские гибридные силы пять раз нарушили условия перемирия, три из которых были связаны с обстрелами.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, в районе населенного пункта Пески.
Возле Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
А в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращении огня», которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- По данным украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировали более дух тысяч обстрелов, погибли более 50 военных, около 200 — ранены.