Меркель хочет провести саммит «нормандского формата» на самом высоком политическом уровне
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба президента Украины
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет провести встречу в «нормандском формате» на уровне президентов.
Об этом она сообщила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Я хотела бы провести встречу еще раз на уровне президентов, на самом высоком политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов. Для этого мы сможем разработать хорошую повестку дня», — сказала Меркель.
Впрочем она призвала не отвергать минский формат, поскольку он должен быть использован несмотря на то, что привел «к неудовлетворительному состоянию».
«Я поддерживаю этот формат, потому что им можно воспользоваться как площадкой для переговоров, хотя баланс неудовлетворительным. Я об этом честно говорю», — отметила канцлер Германии, отвечая на вопрос о проблеме реализации Минских договоренностей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- После российской оккупации Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».