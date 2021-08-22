Меркель хочет провести саммит «нормандского формата» на самом высоком политическом уровне

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Пресс-служба президента Украины

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет провести встречу в «нормандском формате» на уровне президентов.

Об этом она сообщила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Я хотела бы провести встречу еще раз на уровне президентов, на самом высоком политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов. Для этого мы сможем разработать хорошую повестку дня», — сказала Меркель.

Впрочем она призвала не отвергать минский формат, поскольку он должен быть использован несмотря на то, что привел «к неудовлетворительному состоянию».

«Я поддерживаю этот формат, потому что им можно воспользоваться как площадкой для переговоров, хотя баланс неудовлетворительным. Я об этом честно говорю», — отметила канцлер Германии, отвечая на вопрос о проблеме реализации Минских договоренностей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно мирного урегулирования ситуации в Донбассе.