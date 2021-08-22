В Мексике пронесся ураган «Грейс». Скорость ветра достигла 200 км/ч

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Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива накрыл ураган «Грейс». Непогода принесла с собой мощное наводнение, оползни и отключения электроэнергии. По предварительным данным, в результате погодных условий погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ураган обрушился на северную часть штата около часа ночи, а порывы ветра достигали 200 км/ч.

Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия подтвердил факт гибели восьми человек, шестеро из которых были членами одной семьи. По его словам, многие отказались от эвакуации из зон повышенного риска.

В результате урагана в Мексике без электричества остались 565 тысяч потребителей, всего в штате Веракрус. Международный аэропорт Мехико сообщил, что некоторые рейсы были отменены из-за непогоды.

Национальный центр США слежения за ураганами (NHC) сообщил об усилении урагана «Грейс» до третьей категории по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона. Пятую, самую опасную категорию, присваивают ураганам со скоростью ветра более 250 км/ч.