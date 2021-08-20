В России телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» внесли в список иноагентов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В России телеканал «Дождь» и юрлицо издания «Важные истории» IStories fonds (зарегистрированное в Латвии) признали иностранными агентами. Минюст внес их в соответствующий список.
В реестр также внесли семерых журналистов и главреда издания «Важные истории».
Главред «Дождя» Тихон Дзядко сказал ВВС, что узнал о включении телеканала в список от корреспондента агентства Интерфакс. Причин этого решения Минюста он не знает.
«Дождь» — это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте, никаких иностранных денег у нас нет», — сказал Дзядко и добавил, что решение будет обжаловано, а канал не будет менять свой формат.
- Сейчас в списке иностранных агентов 25 журналистов и 18 изданий, среди которых «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признано «нежелательным»), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политическом преследовании и режиме Владимира Путина.
- Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом». В качестве санкций за нарушение закона об иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.