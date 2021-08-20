В России телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» внесли в список иноагентов

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В России телеканал «Дождь» и юрлицо издания «Важные истории» IStories fonds (зарегистрированное в Латвии) признали иностранными агентами. Минюст внес их в соответствующий список.

В реестр также внесли семерых журналистов и главреда издания «Важные истории».

Главред «Дождя» Тихон Дзядко сказал ВВС, что узнал о включении телеканала в список от корреспондента агентства Интерфакс. Причин этого решения Минюста он не знает.

«Дождь» — это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте, никаких иностранных денег у нас нет», — сказал Дзядко и добавил, что решение будет обжаловано, а канал не будет менять свой формат.