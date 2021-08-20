COVID-сертификаты стали доступными в «Дія» для пользователей iOS
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что COVID-сертификаты в приложении «Дія» уже доступны на iOS. Министр Михаил Федоров выпустил видеоинструкцию, как создать сертификат.
Для начала нужно обновить приложение «Дія» до последней версии. Далее в меню «Послуги» выбрать «COVID-сертифікати», нажать «Отримати сертифікат» и после подписать заявку с помощью электронной подписи («Дія.Підпис»), которую можно легко создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты.
Ведомство напоминает, что сертификат доступен только после полной вакцинации.
- В четверг стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. При этом Министерство здравоохранения выдает международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса (с ним тоже можно путешествовать).