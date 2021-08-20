В саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 гостей
- Автор:
- Олег Панфилович
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President Of Ukraine / Flickr
В учредительном Киевском саммите первых леди и джентльменов в Киеве 23 августа примут участие 11 человек.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 представителей из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, а также супруга президента Европейского совета и первая леди Украины.
Учитывая карантин в мире, часть гостей будет присутствовать в Украине физически, а некоторые — присоединятся к мероприятию онлайн. Среди участников саммита будут и автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб и афганский кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала вместе с семьей из Афганистана.
Как сообщила инициатор саммита первая леди Украины Елена Зеленская, темой мероприятия будет «Мягкая сила в новой реальности».
«Что такое новая реальность? Понятно, что мы живем все сейчас в мире, который переживает коронавирусный кризис, и наш мир изменился. Изменилось общество, изменились связи между обществами, между странами. Некоторые механизмы, к которым мы привыкли, уже не работают, (...), и мы должны понять, как жить дальше. Простыми словами, мы должны создать новую систему координат и научиться в ней жить. Именно этим темам будет посвящен наш саммит», — сказала Зеленская.
Она отметила, что первые леди также поделятся опытом, проектами в сфере здравоохранения, образования и обсудят равные возможности в новых условиях. По словам Зеленской, для того, чтобы усилить саммит, были приглашены эксперты из разных стран и разных сфер.
Зеленская также отметила, что по результатам саммита будет подписана декларация об объединении усилий в сфере гуманитарной политики, и она открыта для подписания.
- По инициативе супруги президента Елены Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Там будут говорить о вызовах, которые стоят перед странами мира в связи с пандемией COVID-19.