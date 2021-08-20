В саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 гостей

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President Of Ukraine / Flickr

В учредительном Киевском саммите первых леди и джентльменов в Киеве 23 августа примут участие 11 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 представителей из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, а также супруга президента Европейского совета и первая леди Украины.

Учитывая карантин в мире, часть гостей будет присутствовать в Украине физически, а некоторые — присоединятся к мероприятию онлайн. Среди участников саммита будут и автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб и афганский кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала вместе с семьей из Афганистана.

Как сообщила инициатор саммита первая леди Украины Елена Зеленская, темой мероприятия будет «Мягкая сила в новой реальности».

«Что такое новая реальность? Понятно, что мы живем все сейчас в мире, который переживает коронавирусный кризис, и наш мир изменился. Изменилось общество, изменились связи между обществами, между странами. Некоторые механизмы, к которым мы привыкли, уже не работают, (...), и мы должны понять, как жить дальше. Простыми словами, мы должны создать новую систему координат и научиться в ней жить. Именно этим темам будет посвящен наш саммит», — сказала Зеленская.

Она отметила, что первые леди также поделятся опытом, проектами в сфере здравоохранения, образования и обсудят равные возможности в новых условиях. По словам Зеленской, для того, чтобы усилить саммит, были приглашены эксперты из разных стран и разных сфер.

Зеленская также отметила, что по результатам саммита будет подписана декларация об объединении усилий в сфере гуманитарной политики, и она открыта для подписания.