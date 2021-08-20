В Херсоне упал 70-метровый флагшток, установленный ко Дню Независимости. Конструкция раздавила припаркованный Lexus
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- Екатерина Кадакова
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В Херсоне утром 20 августа на набеpежной паpка Славы упал гигантский флагшток с трезубцем, который устанавливали к 30-й годовщине независимости Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов и выложил фото.
70-метровый флагшток, который должны были торжественно открыть утром 23 августа, падая, раздавил припаркованный автомобиль Lexus.
По предварительным данным, людей в машине не было, пострадавших нет.
- К 30-летию независимости Украины огромные флаги планировали установить в 17 областях, потратив на это 170,7 миллиона гривен из государственного и местных бюджетов. В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщали, что устанавливать большие флаги будут без привлечения бюджетных средств.
- 22 августа 2020 года в Киеве установили самый большой флаг Украины. Высота флагштока — почти 90 метров, а размер полотнища — 16 на 24 метра. Церемония состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.