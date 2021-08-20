В Херсоне упал 70-метровый флагшток, установленный ко Дню Независимости. Конструкция раздавила припаркованный Lexus

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В Херсоне утром 20 августа на набеpежной паpка Славы упал гигантский флагшток с трезубцем, который устанавливали к 30-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов и выложил фото.

70-метровый флагшток, который должны были торжественно открыть утром 23 августа, падая, раздавил припаркованный автомобиль Lexus.

По предварительным данным, людей в машине не было, пострадавших нет.