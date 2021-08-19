«Не жду подарков». Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита Меркель в Украину после встречи с президентом России

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Офис Президента / Telegram

Президент Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев гарантии энергетической безопасности для Украины.

Об этом он заявил в интервью журналистам The Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета».

«Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного договоренности, с которой она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», — сказал Зеленский, цитирует Офис президента.

Глава государства заверил, что не видит проблемы в том, что Меркель перед визитом в Киев посетит Москву. В то же время Зеленский раскритиковал подход канцлера Германии в отношениях с Россией.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия по-прежнему имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. По-моему, это слишком мягко», — подчеркнул украинский президент.

По данным Федерального правительства Германии, Меркель посетит Украину 22 августа — она будет участвовать в возложении венков к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого Зеленский собирается наградить канцлера «Орденом свободы».

Кроме переговоров с президентом, Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Предварительно, после всех встреч канцлер собирается вернуться в Германию, а на саммит «Крымская платформа» останется министр иностранных дел Хайко Маас.