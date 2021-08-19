Львовянин выкупил на черном рынке уникальный топор с трезубцем и подарил его Национальному музею истории Украины

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Национальный музей истории Украины ко Дню Независимости получит в подарок ууникальный железный топор с трезубцем (Х — ХIII века), который хотели выкупить россияне.

Об этом говорится на сайте музея.

Находку спас от так называемых черных археологов львовянин Тарас Хмеловский, который уже несколько лет поддерживает исследования Института археологии НАН Украины. От ученых он узнал об уникальном топоре, который попал на «черный рынок» древностей и мог быть вывезен за границу.

Единственным выходом было выкупить топор на аукционе, что и сделал львовянин, а позже оплатил и реставрацию артефакта.

«Форма этого экземпляра, очевидно, местная, аналогии ей известны и датируются довольно широким временным периодом Х — ХIII веков. Однако мотив орнамента редкий, если не сказать — уникальный. По отдельным элементам, из которых состоит орнамент, его можно датировать в пределах узкого времени, с конца Х до начала XI веков. Этому соответствует и инкрустация трезубцем, иконография которого датируется периодом княжения Владимира Святославича», — говорит гендиректор музея Федор Андрощук.

Пока неизвестно, сколько денег потратил Хмеловский для выкупа и реставрации находки, однако на сайте аукциона указана цена лота — 40,2 тысячи гривен.

Артефакт нашли на территории Черниговской области в 2019 году и россияне практически сразу внесли его в свой реестр и хотели купить, но сделка сорвалась.

Передача топора состоится 21 августа в 16:00 в здании Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2). В ближайшее время музей планирует экспонировать топор, чтобы артефакт мог увидеть каждый посетитель.