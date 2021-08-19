Пропагандировали идеи «Новороссии»: в Луцке ликвидировали ботоферму сепаратистов

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СБУ

В Луцке Служба безопасности Украины ликвидировала крупную ботоферму, которая продвигала через соцсети идеи о создании так называемых «Новороссии» и «Малороссии».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агитаторы получали задания от российских кураторов и силами тысяч фейковых аккаунтов вели мощную пропаганду за присоединение всего востока Украины к «великой России». За это они получали деньги через российские платежные системы.

СБУ установила, что один из организаторов ботофермы — житель Луцка. Спецслужба провела обыски по адресам расположения «ячейки», изъяв GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карточки, более тысячи сим-карт и финансовые документы.

Сейчас СБУ устанавливает личности всех причастных в рамках расследования уголовного дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК) и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров (ч. 1 ст. 361 УК).