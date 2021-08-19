На Закарпатье четверо маленьких детей пошли в лес собирать чернику и пропали. Полиция просит помощи

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На Закарпатье, вблизи села Порошково Ужгородского района 18 августа исчезли четверо маленьких детей, которые пошли в лес за черникой. Полиция просит помощи, ведь жизнь детей под угрозой — ночью температура в лесу опустилась до +9 °С.

Об этом утром 19 августа сообщило Министерство внутренних дел и спасатели.

Ищут четырех детей ромской национальности:

Николая — 6 лет, черноволосый, худощавый, одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;

Людмилу — 5 лет, блондинка, худощавая, одета в синее платье и сапожки;

Машу — 7 лет, блондинка, худощавая, в спортивной кофте и сапожках;

Даниелу — 8 лет, светловолосая, худощавая, черное платье и сапожки.

Детей ищут Нацполиция, спасатели, Нацгвардия, а также штаб по поиску детей. К поискам привлечены местные жители, собаки и дроны. Правоохранители просят всех, кому что-то известно об этих детях, сразу звонить на 102 или 101.