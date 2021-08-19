Новости

На Закарпатье четверо маленьких детей пошли в лес собирать чернику и пропали. Полиция просит помощи

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На Закарпатье, вблизи села Порошково Ужгородского района 18 августа исчезли четверо маленьких детей, которые пошли в лес за черникой. Полиция просит помощи, ведь жизнь детей под угрозой — ночью температура в лесу опустилась до +9 °С.

Об этом утром 19 августа сообщило Министерство внутренних дел и спасатели.

Ищут четырех детей ромской национальности:

Детей ищут Нацполиция, спасатели, Нацгвардия, а также штаб по поиску детей. К поискам привлечены местные жители, собаки и дроны. Правоохранители просят всех, кому что-то известно об этих детях, сразу звонить на 102 или 101.