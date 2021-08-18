Прокуратура передала в Международный суд жалобу на незаконное перемещение крымских заключенных

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Прокуратура Крыма и правозащитные организации направили в Международный уголовный суд очередное информационное сообщение о фактах совершения военного преступления государством-оккупантом и оккупационной администрацией.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В сообщении содержатся сведения о преступлениях российских чиновников против крымских заключенных, ставших жертвами незаконного перемещения из оккупированного Крыма на территорию РФ. Данные об этих преступлениях собирались с декабря 2017 года по март 2021 года. Следователи и правозащитники зафиксировали факты таких перемещений и установили 275 новых жертв военного преступления.

«В целом установлено 464 гражданина Украины, которые были незаконно перемещены для отбывания наказания в РФ, в отношении 189 лиц информационные сообщения направлялись в 2016 и 2017 годах», — заявили в прокуратуре.

На национальном уровне прокуратура автономии квалифицирует такие действия оккупационных властей как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), поскольку они являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Прокуратура также объяснила, что пенитенциарные учреждения, куда перемещают заключенных, преимущественно расположены далеко от полуострова. «Это приводит к ряду негативных последствий: разрыву связей заключенных со своими семьями, угрозе их пребывания в ненадлежащих условиях, невозможности своевременного получения медицинской помощи, отсутствию доступа к эффективным механизмам защиты их прав», — говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что в комплексе все эти действия государства-оккупанта и ее оккупационной администрации приводят к изменению демографической ситуации на полуострове, поскольку после отбывания наказания в РФ граждан депортируют на материковую часть Украины с запретом въезда на территорию России и оккупированного Крыма. Это приводит к изменению состава населения полуострова в пользу граждан России и вытеснению украинского населения.