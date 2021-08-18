Twitter тестирует функцию маркировки твитов, которые распространяют дезинформацию

Новости

Videvo

Компания Twitter тестирует новую функцию, которая должна помочь социальной сети усилить борьбу с фейками.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут сообщать о дезинформации так же, как они сообщают о травле — через меню в верхнем правом углу каждого твита.

Такая функция позволит пользователям выбрать, каким именно является твит — политическим, связанным со здоровьем или относится к другой категории.

Сейчас новая функция доступна для большинства пользователей из США, Австралии и Южной Кореи. После завершения эксперимента, который продлится несколько месяцев, компания планирует сделать новую функцию доступной в других странах.

Соцсеть Twitter будет сотрудничать с Associated Press и Reuters для более быстрого предоставления достоверной информации.