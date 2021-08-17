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Шахтерам выплатили более 653 миллионов гривен задолженности по зарплате

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Крымский Андрей / УНИАН

Госказначейство перечислило на счета угледобывающих предприятий более 653 миллионов гривен для выплаты шахтерам долгов по зарплате.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«В течение сегодняшнего дня [17 августа] все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег перечислили на карточки еще вчера», — заверили в ведомстве.

Как отмечается, средства распределят между предприятиями следующим образом:

Также в Минэнерго рассказали, что средства были выплачены благодаря распоряжению Кабмина о перераспределении расходов развития, предусмотренных на 2021 год.

«Министерство энергетики считает приоритетом плановый и системный подход к организации работы отрасли, а в первую очередь — выполнение обязательств по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий», — заявили там.