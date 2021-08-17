На запад Украины пришла непогода: синоптики прогнозируют грозы, дожди с градом и шквальный ветер

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Brin Weins / Pixabay

В Украину утром 17 августа пришел холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой в западные, Житомирскую, Винницкую области грозы, местами шквалы 15—20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, до Винницкой области фронт дойдет к вечеру, там ночью будут идти дожди, поэтому жары в среду, 18 августа, уже не будет.

В то же время в Ровенском областном центре по гидрометеорологии предупредили, что сегодня до конца суток в регионе возможны шквалы и до 25—28 м/с (IІ уровень опасности, оранжевый). Также ожидаются грозы, местами град, значительный кратковременный дождь (I уровень опасности, желтый).