Музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. По словам жертвы, это произошло 56 лет назад
- Автор:
- София Телишевская
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Американского фолк-исполнителя и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на текст иска в суд Манхэттена.
В иске отмечается, что музыкант «подружился и установил эмоциональную связь» с девочкой, ухаживая за ней в течение шести недель в апреле и мае 1965 года.
Иск подала 68-летняя жительница Гринвича штата Коннектикут J.C. Женщина утверждает, что Дилан, которому тогда было 23 или 24 года, «воспользовался своим статусом», чтобы завоевать доверие девушки для «сексуального домогательства и надругательства над ней в отеле на Манхэттене».
Музыкант якобы склонял потерпевшую к алкоголю и наркотикам, а также запугивал физическим насилием, что оставило отпечаток на психическом здоровье потерпевшей.
Женщина требует выплатить ей компенсацию и наказать обидчика. Представитель Дилана отметил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».
- Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) — американский певец, композитор, поэт и гитарист. В 1965 году он сменил звучание на электрическое, этим отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, записав культовый сингл «Like a Rolling Stone», новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века.
- Дилан является одним из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен — по состоянию на 2017-й год суммарный тираж его альбомов превышал 100 миллионов копий. На протяжении карьеры ему вручили большое количество престижных наград, в том числе двенадцать премий «Грэмми», один «Оскар» и один «Золотой глобус».