Музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. По словам жертвы, это произошло 56 лет назад

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Американского фолк-исполнителя и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на текст иска в суд Манхэттена.

В иске отмечается, что музыкант «подружился и установил эмоциональную связь» с девочкой, ухаживая за ней в течение шести недель в апреле и мае 1965 года.

Иск подала 68-летняя жительница Гринвича штата Коннектикут J.C. Женщина утверждает, что Дилан, которому тогда было 23 или 24 года, «воспользовался своим статусом», чтобы завоевать доверие девушки для «сексуального домогательства и надругательства над ней в отеле на Манхэттене».

Музыкант якобы склонял потерпевшую к алкоголю и наркотикам, а также запугивал физическим насилием, что оставило отпечаток на психическом здоровье потерпевшей.

Женщина требует выплатить ей компенсацию и наказать обидчика. Представитель Дилана отметил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».