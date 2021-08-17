В центрах массовой вакцинации за прививку от коронавируса будут раздавать билеты на концерт ко Дню Независимости
- Автор:
- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о дополнительном бонусе для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе. Речь идет о билетах на концерт ко Дню Независимости на НСК «Олимпийский».
Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, пунктах прививки со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа», — отметил министр.
Ляшко рекомендует делать прививки для получения билетов в тех центрах, которые размещены возле мест большого скопления людей — в торгово-развлекательных центрах.
Кроме вакцинации, билеты на концерт по-прежнему может получить любой человек, оставив благотворительный взнос на любую сумму.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
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