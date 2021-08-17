В центрах массовой вакцинации за прививку от коронавируса будут раздавать билеты на концерт ко Дню Независимости

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о дополнительном бонусе для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе. Речь идет о билетах на концерт ко Дню Независимости на НСК «Олимпийский».

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, пунктах прививки со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа», — отметил министр.

Ляшко рекомендует делать прививки для получения билетов в тех центрах, которые размещены возле мест большого скопления людей — в торгово-развлекательных центрах.

Кроме вакцинации, билеты на концерт по-прежнему может получить любой человек, оставив благотворительный взнос на любую сумму.