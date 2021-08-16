Минэкономики сообщило, что рост украинской экономики превысил 5%. Помогли оптимизм бизнеса и цены на сырье

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Министерство экономического развития заявило, что во втором квартале этого года рост ВВП достиг 5,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии этого года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года.

По словам министра экономики Алексея Любченко, главными факторами роста стали формирование оптимистических бизнес-настроений благодаря смягчению карантина в экономике; повышение цен на украинское сырье на внешних рынках, а также высокий потребительский спрос населения.