Требовал $15 тысяч. Декана харьковского вуза поймали на взятке за поступление в аспирантуру

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Харькове декана факультета одного из вузов разоблачили на взятке за содействие в поступлении в аспирантуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, декан требовал $15 тысяч за поступление в один из национальных научных центров. Также выяснилось, что взятку нужно было разделить: $7 500 предоставить как можно быстрее перед поступлением, а остальные — непосредственно перед защитой диссертации.

Как отмечается, первую часть взятки ($3 500) декан получил 29 июля, во время передачи второй части ($4 тысяч) 16 августа его задержали.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному про подозрение, об избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят следственное и оперативное управления Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным СМИ, речь идет о декане Харьковского национального университета внутренних дел — полковнике полиции Александре Музычуке.