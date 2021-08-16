СБУ задержала в Херсонской области идейного агента российской военной разведки

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СБУ

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки. Он сотрудничал с ней по идеологическим соображениям.

Об этом СБУ сообщила 16 августа.

Задержанный — местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР. По заданию российских кураторов он:

собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов региона;

идентифицировал представителей специальных служб Украины;

передавал данные о гражданах, которые могли бы стать потенциальными агентами.

Полученную информацию он передавал по тайным каналами связи. Во время обысков у мужчины изъяли эти самые средства связи, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Пенсионеру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, его отправили в СИЗО.