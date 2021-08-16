Суд в Ростове отправил в колонию четырех крымских татар. Они получили сроки от 12 до 18 лет

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Крымская солидарность / Facebook

В России в городе Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил четырех крымских татар, которых обвиняли по делу Алуштинской группы «Хизб ут-Тахрир». Они получили сроки от 12 до 18 лет.

Об этом сообщает издание «Ґрати» в понедельник, 16 августа.

Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, бывшего главу религиозной общины «Алушта» Ленура Халилова — к 18 годам. Охранник мечети этой же общины Руслан Месутов проведет в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам.

Кроме того, суд назначил каждому по году ограничения свободы после отбывания основного наказания.

Крымская солидарность / Facebook

По версии следствия, они организовали ячейку исламской партии «Хизб ут Тахрир», проводили собрания членов партии, «на которых планировали работы и вербовали новых участников». В качестве доказательств в суде представили аудиозаписи собрания с их участием, которые записали тайком, а также свидетельства засекреченных свидетелей и сотрудников ФСБ.

Халилова и Месутова обвинили в создании ячейки террористической организации, Кантимирова и Нагаева — в участии в деятельности террористической организации. Все подсудимые отрицают свою причастность к террористической и какой-либо другой насильственной деятельности.