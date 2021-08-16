Суд в Ростове отправил в колонию четырех крымских татар. Они получили сроки от 12 до 18 лет
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- Ангелина Шеремет
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Крымская солидарность / Facebook
В России в городе Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил четырех крымских татар, которых обвиняли по делу Алуштинской группы «Хизб ут-Тахрир». Они получили сроки от 12 до 18 лет.
Об этом сообщает издание «Ґрати» в понедельник, 16 августа.
Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, бывшего главу религиозной общины «Алушта» Ленура Халилова — к 18 годам. Охранник мечети этой же общины Руслан Месутов проведет в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам.
Кроме того, суд назначил каждому по году ограничения свободы после отбывания основного наказания.
По версии следствия, они организовали ячейку исламской партии «Хизб ут Тахрир», проводили собрания членов партии, «на которых планировали работы и вербовали новых участников». В качестве доказательств в суде представили аудиозаписи собрания с их участием, которые записали тайком, а также свидетельства засекреченных свидетелей и сотрудников ФСБ.
Халилова и Месутова обвинили в создании ячейки террористической организации, Кантимирова и Нагаева — в участии в деятельности террористической организации. Все подсудимые отрицают свою причастность к террористической и какой-либо другой насильственной деятельности.
- В аннексированном Крыму российские власти хотят открыть «центр реабилитации», чтобы «духовно перевоспитать» крымских татар и мусульман, якобы причастных к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».