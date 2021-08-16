В Украине за воскресенье — 417 новых больных коронавирусом, однако госпитализированных больше
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки воскресенья, 15 августа, коронавирус выявили у 417 человек, однако госпитализировали 433.
Об этом утром 16 августа сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных выявили в городе Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Также за минувшие сутки 14 человек умерли, а выздоровели 248. Всего с начала пандемии и состоянием на 16 августа коронавирус в Украине выявили у 2 266 329 человек умерли 53 266, а выздоровели 2 197 075.
Что касается вакцинации, то за сутки 15 августа сделали 51 068 прививок. Всего с начала кампании в Украине привили 4 722 695 человек, обе дозы получили 2 738 073 украинца.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.