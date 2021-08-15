Спасатели нашли возле Говерлы 6-летнего мальчика, который заблудился днем ранее

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Волонтеры и спасатели поисковой группы нашли в Карпатах 6-летнего мальчика, который отстал от туристической группы днем ​​ранее во время восхождения на гору Говерла.

Об этом сообщают Госслужба по чрезвычайным ситуациям и МВД.

Ребенка нашли в 19:27 на маршруте в сторону горы Кукул. Его состояние удовлетворительное.

«Мальчик устал и напуган, но жив, и его жизни ничего не угрожает. Ребенок уже пообщался с мамой с помощью рации. Вскоре Алексея спустят к базе «Заросляк», откуда он с семьей начинал восхождение», — заявили в МВД, показав видео звонка родителям.

Мальчика искали почти сутки и нашли на горе Большая Козмеска на границе с Закарпатьем — это в двух километрах от места, где его видели в последний раз.