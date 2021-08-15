В Испании зафиксировали температуру +47,2 градуса по Цельсию. Это может стать рекордом

Новости

K. Mitch Hodge / Unsplash

В Испании зафиксировали температуру +47,2 градуса по Цельсию, что может стать новым рекордом страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Государственное метеорологическое агентство Испании зафиксировало потенциальный новый рекорд в городе Кордова и населенном пункте Монторо в эту субботу, 14 августа. Если эта температура подтвердится, то рекорд июля 2017 года (+46,9 °С) будет побит.

Сильная жара на юг Испании пришла всего через несколько дней после того, как на Сицилии зафиксировали +48,8 °С. Этот показатель также ожидает подтверждения и может стать самой высокой температурой когда-либо зарегистрированной в Европе.

Текущий рекорд Европы — +48 °С в Афинах в 1977 году.