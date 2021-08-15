Лесные пожары в Италии: полиция арестовала двух фермеров за намеренные поджоги

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На итальянской Сицилии полиция арестовала двух фермеров по подозрению в намеренных поджогах полей, которые спровоцировали крупные лесные пожары.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, эти двое мужчин были ответственны как минимум за два из серии пожаров на юго-востоке Сицилии в июле этого года. Они провоцировали пожары, чтобы создать пастбища для своих овец. Полиция утверждает, что мужчины планировали еще один большой пожар.

Овцеводов задержали в районе города Сиракуз. Его окрестности сильно пострадали от огня на фоне повышения температуры, которая на этой неделе достигала 49 градусов по Цельсию.

Министр по экологическим вопросам Роберто Чинголани заявил, что около 70% лесных пожаров этим летом возникли из-за поджогов или по неосторожности. На прошлой неделе полиция задержала еще одного мужчину, который поджигал сухой кустарник в сельской местности недалеко от Неаполя.

Власти утверждают, что у поджигателей разные мотивы — от расчистки земли для скота или строительства до страховых выплат или даже создания сверхурочной работы для пожарных.

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